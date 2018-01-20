РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. В парке поселения Малаховка городского округа Люберцы в субботу прошел фестиваль городской среды «Выходи гулять», в его рамках семьи соревновались в лепке снеговиков и получили за это сладкие призы, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В заснеженный субботний день в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять» в Малаховском парке культуры и отдыха для ребят прошла интерактивная программа «Веселый снеговик», подготовленная совместно с центральной библиотекой Малаховки. Дети и взрослые послушали историю возникновения снеговика, затем ответили на вопросы викторины, поиграли в кегли. Также они посоревновались в лепке снеговиков и получили сладкие призы», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что все посетители могли покататься на собачьих упряжках с хаски. Желающих прокатиться в снежную погоду было достаточно.

Глава отметил, что участие в фестивале приняли также жители Краскова. На площадке у Красковского культурного центра жителям показали театрализованное игровое представление «От Рождества до Крещения» православной театральной студии «Преображение».

Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в рамках федерального проекта в конце декабря 2017 года. На фестивале проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния. Часть мероприятий будет посвящена празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Всего проведут более 130 массовых мероприятий. Завершится фестиваль в марте.