РИАМО - 20 янв. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» с телом композитора Владимира Шаинского на борту, вылетевший из Лос-Анджелеса (США), прибыл в субботу днем в московский аэропорт «Шереметьево», сообщает ТАСС.

«По данным онлайн-табло воздушной гавани, борт совершил посадку в 14:35 по московскому времени», - говорится в сообщении.

Прощание с Владимиром Шаинским пройдет 22 января в Московском доме композиторов. Похоронят композитора на Троекуровском кладбище.

Шаинский написал более 400 песен, среди которых множество композиций для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену. Первыми произведениями Шаинского стали струнный квартет, написанный в 1963 году, и симфония, созданная в 1965 году.

За годы творческой деятельности он сочинил множество произведений, среди которых опера для детей «Трое против Марабука» (1974), мюзиклы «Аз, Буки, Веди» (1975), «Путешествие Нильса» (1984), «Восьмое чудо света» (1985), «Лифт» (1987), «Джельсомино и пираты» (1988), «По сказкам и континентам» (1989), «Рэкет» (1993), «Жених для приданного» (1994).