РИАМО - 20 янв. Следственные органы ГСУ СКР по Москве начали проверку по факту гибели пожилой женщины в пожаре на улице Твардовского в столице, сообщается на сайте ведомства.

Утром 20 января 2018 года в квартире одного из жилых домов по улице Твардовского в Москве произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено тело пожилой женщины 1936 года рождения, сын погибшей доставлен в больницу.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем», - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.