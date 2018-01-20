РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. В Центральном парке и парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец в субботу состоялся зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять», в его рамках прошел концерт городских коллективов и исполнителей и анимационная программа «На веселую прогулку становись», сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В субботу, 20 января, в Центральном парке культуры и отдыха городского округа Люберцы в рамках фестиваля «Выходи гулять» прошла развлекательная программа от культурно-досугового центра «Октябрьский». Для зрителей пели Милена Акопян, Надежда Руднева, группы «Подружки», «Веселки» и «Оранжевая импровизация». Зрители послушали русские народные песни и потанцевали от души», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что парк культуры и отдыха «Наташинские пруды» тоже присоединился к зимнему фестивалю городской среды «Выходи гулять». В субботу для детей культурно-досуговый центр «Союз» организовал анимационную программу «На веселую прогулку становись». Ребята поиграли в подвижные игры.

Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в рамках федерального проекта в конце декабря 2017 года. На фестивале проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния. Часть мероприятий будет посвящена празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Всего проведут более 130 массовых мероприятий. Завершится фестиваль в марте.