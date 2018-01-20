РИАМО - 20 янв. Возгорание произошло в подсобном помещении административно-торгового здания на улице Кастанаевская в столице, пожар потушили, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В субботу в 16:08 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Кастанаевская, дом 54, корпус 3.

«Незамедлительно к месту прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые оперативно ликвидировали возгорание в подсобном помещении административно-торгового здания на площади 3 квадратных метра», - говорится в сообщении.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания вышли люди. Пострадавших в результате возгорания нет.