РИАМО – 20 янв. Молодая москвичка обвинила 46-летнего мужчину в изнасиловании после того, как он порвал подаренные ей за секс деньги, сообщается в Telegram-канале Mash.

«Москвичка Кристина познакомилась с 46-летним Олегом в баре. Ребята выпили, пообщались и пошли, по старой барной традиции, посмотреть на новенькое авто Олега (припаркованное неподалеку). В машине бизнесмен сразу подарил Кристине дорогое украшение и 30 тысяч рублей. После этого пара занялась сексом», - говорится в сообщении.

После секса девушка заплакала и призналась, что ей очень стыдно. Чтобы не обижать Кристину деньгами, бизнесмен порвал их.

Мужчина записывал разговор с девушкой на диктофон. Как слышно на записи, опубликованной Mash, девушка недовольна тем, что бизнесмен порвал деньги. После этого москвичка подала заявление об изнасиловании.