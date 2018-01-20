РИАМО - 20 янв. В подмосковном Хотькове Сергиево-Посадского района произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из оппонентов получил ранения, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер ГУ МВД России по Московской области.

«В Хотькове в результате бытового конфликта между двумя мужчинами один причинил телесные повреждения другому», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время по факту происшествия полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.