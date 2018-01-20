РИАМО - 20 янв. Прирост сугробов с начала снегопада в столице составил уже 5 сантиметров, в ночь на 21 января ожидается еще 1-2 сантиметра снега, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Снегопад во второй половине дня продолжается в Москве с прежней интенсивностью. С начала снегопада, а снег пошел в 02:30 ночи на 20 января, до 15 часов в столице выпало уже 5 сантиметров снега. До конца дня, до 21 часа, по расчетам, прирост снега может составить еще 1-2 сантиметра», - говорится в сообщении.

Снег будет продолжаться сегодня в оставшееся время суток практически без перерыва. Снегопад лишь немного и ненадолго может ослабеть ближе к 19 часам, а затем возобновится с прежней интенсивностью. В ночь на 21 января нападает еще 1-2 сантиметра снега.

«Такому продолжительному снегопаду способствует вынос тепла на переднем крае циклона, центр которого днем располагается вблизи Смоленска. При этом у поверхности Земли держится холод, в течение сегодняшнего дня температура воздуха практически застыла на отметках минус 9 - минус 10 градусов», - добавляется на сайте.

Вертикальные температурные контрасты, когда на холодную воздушную массу идет наступление влажного и относительно теплого воздуха, стали главной причиной сегодняшнего снегопада в Москве.