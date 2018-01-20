РИАМО - 20 янв. На западе Москвы обнаружили тело пожилого мужчины с травмами, характерными при падении с высоты, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«На службу «02» поступило сообщение об обнаружении тела пожилого мужчины с травмами, характерными при падении с высоты, по адресу: улица Нежинская, дом 19, корпус 1», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту происшествия проводится проверка.