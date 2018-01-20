РИАМО - 20 янв. На случай похолодания в вольерах Московского зоопарка сделают дополнительную постилку из сена для животных, сообщил РИАМО в субботу начальник отдела по внешним коммуникациям зоопарка Магомед Саралиев.

«На случай сильных морозов вольеры зоопарка предусмотрены на два пространства – внешнее, уличное, и внутреннее, в помещении. В уличных вольерах киперы делают дополнительную подстилку из сена», - сказал Саралиев.

Он добавил, что свежий снег любят все животные – и северные, и южные представители. Однако перепадов в температуре животные не любят, они становятся менее активными в этот период. Когда температура выравнивается, животным необходимо пространство для активностей - таким образом они согреваются.

«В целом животные в зимний период больше едят, это предусмотрено зимним рационом еды. Зиме радуются наши северные животные – это белые медведи, рыси, пумы, лисы, волки, овцебыки, песцы, северные морские котики и другие. Покрываются пушистым мехом мускусные быки, винторогие козлы, рыси, снежные козы, у белочек появляются пушистые кисточки на ушках», - отметил Саралиев.