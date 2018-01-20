РИАМО - 20 янв. Полицейские обнаружили тело мужчины с множественными колото-резаными ранами в подъезде дома по улице 2-я Останкинская на северо-востоке столицы, сообщил РИАМО в субботу источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что 18 января в 22:40 на службу «02» от граждан поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: улица 2-я Останкинская, дом №10.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции на лестничной площадке девятого этажа дома по указанному адресу с множественными колото-резаными ранениями обнаружен труп мужчины 1953 года рождения. Давность наступления смерти — около часа назад», - сказал собеседник агентства.

По его словам, труп направлен в танатологическое отделение (морг) №4. По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».