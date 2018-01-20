РИАМО - 20 янв. Транспортные и дорожные службы Подмосковья в субботу работают в усиленном режиме из-за снегопада, снег с дорог убирают свыше 820 единиц спецтехники, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Московской области продолжается снегопад, начавшийся еще ночью. Ночью и в воскресенье днем также ожидается снег. Прогнозируемое количество осадков составит 3-5 миллиметров, местами 6-19 миллиметров.

«В настоящее время в работах по очистке от снега и обработке противогололедными материалами региональных автодорог задействовано свыше 820 единиц спецтехники. Особое внимание уделяется опасным участкам дорог: путепроводам, мостам, съездам, подъемам и крутым поворотам», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

Он уточнил, что в приоритетном порядке уборка и расчистка осуществляется на дорогах с высокой интенсивностью движения. Очистка покрытия от снега проводится за 4-6 часов с момента окончания снегопада.

«После очистки проезжей части снегоуборочные работы выполняются на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и площадках для стоянки и остановки транспортных средств. Кроме того, с учетом сложных погодных условий ГУП «Мострансавто» увеличило резерв выпуска транспортных средств до 10%», - добавил Тресков.

Минтранс региона призывает водителей быть аккуратными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями. Пешеходам также следует проявлять особую осторожность при переходе проезжей части, а также использовать на одежде светоотражающие элементы.