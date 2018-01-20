РИАМО - 20 янв. Частный дом загорелся в деревне Ястребово Рузского городского округа Подмосковья, в результате инцидента есть пострадавший, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 00:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Руза, деревня Ястребово.

«В 04:00 - ликвидация пожара. Есть пострадавший», - сообщается на сайте.

Для ликвидации последствий происшествия привлекали три единицы техники, 11 человек.

Ранее на сайте ведомства сообщалось, что всего за прошедшие сутки в регионе произошло 18 пожаров.