РИАМО - 20 янв. В Московской области на Новорижском шоссе у грузового автомобиля на ходу открылся кузов, в результате чего был снесен знак ограждения, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер ГУ МВД России по региону.

«На 68-м километре Новорижского шоссе - движение в сторону области - у грузовой машины на ходу открылся кузов, в результате чего был снесен знак ограждения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время затруднения движения на месте ДТП нет.