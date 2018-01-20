РИАМО - 20 янв. Концертный зал в парке «Зарядье» заработает уже в середине этого года, а органную музыку можно будет услышать в 2019 году, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Орган сейчас изготавливается в Германии. Установка органа планируется ближе к лету, его настройка и запуск будут длиться около года. Полный запуск органа планируется в 2019 году», - сказал Хуснуллин

Он отметил, что в концертном зале инженерные работы завершены на 95%.

«Мы приступили к высокоточной отделке, закупили все оборудование и надеемся, что в середине года этот объект появится», - подытожил Хуснуллин.

Парк «Зарядье» открылся на месте бывшей гостиницы «Россия» в сентябре 2017 года. Он разделен на четыре ландшафтные зоны: степь, заливные луга, северный ландшафт и лес. Посетители парка могут совершить «Полет над Москвой» на аттракционе с 13-метровым экраном и спецэффектами, попасть в подземный музей с археологическими находками «Зарядья» и «Ледяную пещеру» в павильоне «Заповедное посольство», увидеть башни Кремля и набережную Москвы-реки с «Парящего моста».