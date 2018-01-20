РИАМО - 20 янв. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников выразил соболезнования семьям погибших в аварии с экскурсионным автобусом в Турции.

«ДТП с участием экскурсионного автобуса в провинции Эскишехир в Турции унесло жизни людей... Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Восстановления всем пострадавшим!» - написал Шапошников в Twitter.

Ранее СМИ сообщили о том, что не менее 11 человек погибли и 44 пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Турции, который вылетел с трассы Эскишехир - Бурса и столкнулся с деревьями. Он перевозил туристов из Анкары в Бурсу.