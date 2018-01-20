РИАМО - 20 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Владимира Хотиненко и отметил, что каждая премьера режиссера собирает полные залы в кинотеатрах, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

«Режиссер и педагог огромного таланта, Вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного кинематографа. Замечательные фильмы, созданные Вами, завоевали любовь зрителей и получили признание в нашей стране и за рубежом. Каждая Ваша премьера собирает полные залы в кинотеатрах и становится крупным событием в культурной жизни Москвы и России», - говорится в поздравительной телеграмме мэра.

Владимир Хотиненко родился 20 января 1952 года в Славгороде Алтайского края. В 1969–1970 годах работал художником-конструктором на Павлодарском тракторном заводе, в 1976 году окончил Свердловский архитектурный институт (сегодня — Уральский государственный архитектурно-художественный университет). На срочной службе в Вооруженных силах СССР познакомился с режиссером и актером Никитой Михалковым. В 1981 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Среди работ Хотиненко фильмы «Рой» (1990), «Макаров» (1993), «Мусульманин» (1995), «Наследники» (2015), сериалы «Гибель империи» (2005), «Достоевский» (2010), «Бесы» (2014), «Демон революции» (2017).

Хотиненко преподает во ВГИКе, в Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, на Высших курсах сценаристов и режиссеров.