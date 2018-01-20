РИАМО - 20 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил художественного руководителя театра имени Вахтангова Римаса Туминаса с 66-летием и отметил динамичное развитие театра под руководством режиссера, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

«В Вашей выдающейся режиссерской биографии десятки ярких и самобытных спектаклей, проникнутых любовью к классике и поставленных на ведущих драматических сценах России, Литвы и других стран. Возглавляемый Вами Вахтанговский театр динамично развивается, приумножая славные традиции одного из крупнейших театральных и культурных центров Москвы», - написал Собянин в поздравительной телеграмме.

Римас Туминас родился 20 января 1952 года в Кельме (Литва). В 1974 году окончил Литовскую консерваторию (Литовская академия музыки и театра), в 1978 году - режиссерский факультет ГИТИСа. В 1979-1999 годах работал в Государственном академическом драматическом театре Литвы (Литовский национальный драматический театр), в 1990 году основал Малый театр Вильнюса.

В 2007 году Туминас возглавил театр имени Евгения Вахтангова. Под его руководством были поставлены спектакли «Троил и Крессида» (2008), «Дядя Ваня» (2009), «Маскарад» (2010), «Ветер шумит в тополях» (2011) и другие.

Туминас ведет активную преподавательскую деятельность. С 1979 года он преподавал в Литовской консерватории, в 2012 году основал Первую студию Вахтанговского театра, в которой занимаются студенты различных театральных вузов.