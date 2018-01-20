РИАМО - 20 янв. Столичным автомобилистам рекомендуют быть более внимательными на дороге в связи со снегопадом, гололедицей, ухудшением видимости, а также по возможности использовать городской транспорт, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«По данным МЧС, сегодня в течение всего дня в Москве будет идти снег. В таких погодных условиях возможно ухудшение видимости и, как следствие, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и осложнение дорожной ситуации. В связи с этим, просим автомобилистов по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом», - говорится в сообщении.

Общественный транспорт столицы полностью подготовлен к работе в сложных погодных условиях.

«Если же избежать поездки на автомобиле невозможно, помните о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения: не нарушать скоростной режим, соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров», - уточняется в материале.

Также в условиях сильного ветра водителям не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями и вблизи слабоукрепленных конструкций.

Также в условиях сильного ветра водителям не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями и вблизи слабоукрепленных конструкций.