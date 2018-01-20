РИАМО - 20 янв. В поселке Чеховский подмосковной Истры водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, пострадали три человека, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, авария произошла вечером в пятницу, 20 января.

«В поселке Чеховский в Истре легковой автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП пострадали три человека», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту произошедшей аварии проводится проверка.