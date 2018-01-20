РИАМО - 20 янв. В Москве произошел конфликт между водителем автомобиля и двумя гражданами, в результате происшествия два человека получили повреждения из травматического оружия, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«На службу «02» поступило сообщение о том, что по адресу: 1-я Тверская-Ямская, дом 3, между водителем автомобиля Volkswagen и двумя гражданами произошел конфликт, в результате которого, по предварительной информации, водитель нанес оппонентам ранения из травматического оружия», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие обращались за оказанием помощи к медикам.

Представитель пресс-службу ведомства отметил, что пострадавшие от дачи показаний отказались. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.