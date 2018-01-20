РИАМО - 20 янв. Количество умерших в Подмосковье в январе-ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 2,7%, при этом показатель смертности на 10 тысяч населения составил 124 случая против 129,2 случая годом ранее, следует из материалов, опубликованных на сайте Мособлстата.

Всего в январе-ноябре 2017 года количество умерших в Московской области составило 84186 человек, из них 44% умерли от болезней системы кровообращения. В 14% случаев причинами смерти стали новообразования, в 7,9% случаев – травмы и отравления, в 3,5% – болезни органов дыхания, в 6,1% – болезни органов пищеварения.

При этом количество умерших от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с январем-ноябрем прошлого года снизилось на 13,3%, от новообразований – на 16,3%, от болезней органов дыхания - на 6,2%, а от болезней органов пищеварения увеличилось на 3,7%. Число умерших по старости снизилось на 14,8% и составило 2522 человека.

Количество детей, умерших в возрасте до одного года, по сравнению с январем-ноябрем 2016 года снизилось на 17,6% и составило 333 человека. При этом показатель младенческой смертности составил 40,8 на 10 тысяч родившихся против 45,5 по итогам 11 месяцев 2016 года.