РИАМО - 20 янв. В подмосковном Лыткарине инспектор ДПС задержал пьяного водителя, съехавшего в кювет, при задержании мужчина несколько раз выстрелил в сотрудника полиции из травматического пистолета, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Он подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 19 января около 17 часов инспектор ДПС МО МВД «Люберецкое», проезжая на служебном автомобиле по одной из улиц в Лыткарине, заметил съехавшую в кювет машину. Сотрудник полиции подошел к автомобилю и обнаружил на переднем водительском сидении мужчину, по его мнению, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина проследовал вместе с полицейским в служебную машину.

Находясь в салоне автомобиля мужчина попытался произвести выстрел из травматического пистолета в голову сотруднику ДПС. Однако полицейский, заметив это, успел увернуться, и между ними завязалась борьба.

«Мужчина несколько раз произвел выстрелы, но не попал в сотрудника. В итоге полицейскому удалось выбить орудие из рук подозреваемого», - уточняется в материале.

К настоящему время проведен осмотр места происшествия, мужчина задержан и будет допрошен в ближайшее время.

Как сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, по данному факту проводится служебная проверка.