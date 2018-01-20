РИАМО - 20 янв. В Подмосковье на конец ноября 2017 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех категорий сократилось на 1,7% по сравнению с соответствующей датой 2016 года и составило 210,6 тысячи голов, из них 96,7 тысячи коров, следует из документа, опубликованного на сайте Мособлстата.

При этом поголовье свиней на ту же дату увеличилось на 7%, до 321,4 тысяч голов, овец и коз - на 2,8%, до 64,8 тысячи голов, птицы - на 0,6%, до 11,53 миллиона голов.

На хозяйства населения приходилось 5,8% поголовья крупного рогатого скота, 3% свиней, 54,7% овец и коз, 4% (год назад, соответственно, 5,7%, 3,1%, 56,1% и 3,9%). На крестьянские (фермерские) хозяйства приходилось 4,8% поголовья крупного рогатого скота, 1,6% свиней, 26,8% овец и коз, 0,8% птицы (год назад, соответственно, 4,6% крупного рогатого скота, 1,6% свиней, 25,3% овец и коз и 0,7% птицы).

Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях Подмосковья на конец ноября 2017 года по сравнению с прошлым годом снизилось на 1,8%, до 187,9 тысячи голов, из них 85,5 тысячи коров (снижение на 1,9%), поголовье свиней увеличилось на 7,2%, до 306,65 тысячи голов, овец и коз - на 2,6%, до 11,98 тысячи голов, птицы – на 0,6%, до 10,98 миллиона голов.

При этом производство мяса (скот и птица в живой массе) в хозяйствах всех категорий в январе-ноябре 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года увеличилось на 4,4%, до 276,4 тысяч тонн, молока – на 1,2%, до 581,5 тысячи тонн, а яиц снизилось на 26,1%, до 126,2 миллиона штук. Удельный вес хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства мяса составил 6,3%, молока – 10,8%, яиц – 38,6%.

Производство мяса (скот и птица в живой массе) в сельскохозяйственных организациях Подмосковья в январе-ноябре 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года увеличилось на 5,5%, до 258,9 тысячи тонн, молока - на 1,2%, до 518,3 тысячи тонн, а яиц снизилось на 43%, до 64,3 миллиона штук.

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-ноябре 2017 года выросли на 1,8% и составили 6109 килограммов, яйценоскость кур-несушек в январе-ноябре 2017 года увеличилась на 16,4%, до 234 яиц.

На 1 декабря 2017 года в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, имелось в наличии 374,1 тысячи тонн кормовых единиц, в том числе 42 тысячи тонн концентрированных кормов. На одну условную голову скота приходилось 9,8 центнера кормовых единиц против 9,2 центнера на 1 декабря 2016 года.