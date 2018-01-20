РИАМО - 20 янв. В ночь на субботу температура в Москве достигла минус 10,7 градуса, таким образом эта ночь стала самой холодной с начала зимы, сообщается на сайте «Метеовести».

Несмотря на аномально теплые декабрь 2017 года и первую половину января 2018 года, натиск зимы на центральные области Европейской России постепенно усиливается.

«Сегодня зима взяла очередной рубеж, и минувшей ночью в столице температура воздуха опустилась до минус 10,7 градуса. Это не только самая низкая температура воздуха в Москве с начала зимы, но и первые двухзначные морозы», - говорится в сообщении.

Таким образом, 2018 год стал в столице годом с самой поздней датой 10-градусных морозов. До этого первенство принадлежало 1975 году, тогда первые двухзначные морозы пришли в Москву 3 января.

«По нашим прогнозам, до конца января мы увидим в Москве и первые минус 15 градусов», - заключается на сайте.