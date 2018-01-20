РИАМО - 20 янв. В Московской области за минувшие сутки произошло 18 возгораний, к их тушению привлекли почти 160 человек, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров - 18. Спасен один человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 158 человек, 45 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 13 раз, при этом спасли 16 человек. Аварий в сфере ЖКХ и на водных объектах не зарегистрировано.