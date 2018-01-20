РИАМО - 20 янв. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода со снегом, температура воздуха опустится до минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области, днем 20 января сохранится облачная погода со снегом различной интенсивности. Максимальная температура воздуха (в вечерние часы) в Москве составит минус 7 - минус 5 градусов, по области - минус 9 - минус 4. Большую же часть дня температура воздуха будет достаточно низкой: минус 10 - минус 7 градусов», - говорится в сообщении.

В течение дня ожидается прибавка свежевыпавшего снега до 3 сантиметров. Выпадение осадков прогнозируется в первой половине дня. В послеобеденные часы снег по интенсивности будет небольшим.

Также прогнозируется ветер юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и окажется на пять единиц ниже нормы. Среднесуточное значение температура впервые в этом году приблизится к климатическим показателям.

«Из-за снега влажность воздуха будет повышенной, что может стать причиной обострения хронических заболеваний у людей с больными суставами и бронхо-легочными недугами. Дополнительным нагрузочным фактором станет плотный ветер, который может ухудшить самочувствие метеозависимых людей с сосудистыми патологиями, и лиц с неустойчивым психо-эмоциональным состоянием», - заключают синоптики.