РИАМО – 19 янв. Адвокат Людмила Айвар поддержала инициативу об отмене ареста беременных женщин и родителей, воспитывающих малолетних детей, но считает, что такую меру надо сохранить для особо тяжких преступлений.

В России могут запретить арестовывать беременных женщин и единственных родителей. Такой проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс внес в Госдуму сенатор Андрей Кутепов. Аналогичный подход он считает нужным применять к женщинам с малолетними детьми и отцам-одиночкам, чьим детям не исполнилось 14 лет.

«Инициативу поддерживаю, это разумно. Арест беременных женщин и родителей, воспитывающих малолетних детей, это крайняя мера. Но отменять совсем возможность ареста нельзя. По особо тяжким преступлениям необходимо сохранить такую меру», - сказала Айвар в эфире Радио «Комсомольская правда».

Предлагаемый законопроект призван стимулировать использование альтернативных мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества и семьи.