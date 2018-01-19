РИАМО - 19 янв. Марш в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой завершился в центре Москвы, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Участники шествия прошли по Тверскому, Никитскому, Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка.

Акцию провели с целью почтить память погибших, а также обратить внимание на недопустимость распространения в обществе ксенофобских настроений и нетерпимости к любым группам граждан.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были убиты неонацистами 19 января 2009 года в центре столицы. Одного из лидеров группировки, причастной к этому убийству, приговорили к пожизненному заключению.