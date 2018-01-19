РИАМО - 19 янв. Собственники земли в Московской области имеют возможность оплатить изменение вида разрешенного использования своего участка в рассрочку, если размер платы за услугу составляет 300 тысяч рублей и более, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

Оплата за изменение вида разрешенного использования земельных участков частной собственности взимается в бюджет Подмосковья с 2014 года. Оплате подлежит изменение ВРИ на различные виды жилой застройки (индивидуальную, малоэтажную многоквартирную, блокированную, среднеэтажную, многоэтажную), на ведение личного подсобного хозяйства на землях населенных пунктов, а также при изменении имеющегося ВРИ на ведение дачного хозяйства и ведение садоводства. С июля 2017 года собственникам предоставлена возможность оплаты изменения ВРИ своих земель в рассрочку.

«Теперь у собственника земли есть возможность оплатить изменение ВРИ своего участка в рассрочку, если размер платы за услугу составляет 300 тысяч рублей и более. Минимальная сумма рассрочки определена Минмособлимуществом с учетом анализа оплаты услуги за период с 2014 по 2017 годы», - сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

По его словам, согласно полученным данным, 300 тысяч рублей – это сумма, которую сразу оплачивает 77% собственников, в то время как большие суммы вызывают затруднения при оплате, что в большинстве случаев влечет за собой отмену решения об изменении ВРИ.

Так, в зависимости от размера платы рассрочка предоставляется на срок от полугода (с ежемесячным внесением платежей) до трех лет (с внесением платежей ежеквартально).

На полгода дается рассрочка при погашении сумм от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, на год – если сумма составляет от 1 миллиона рублей до 10 миллионов рублей, в течение двух лет можно погасить сумму от 10 миллионов рублей до 100 миллионов рублей, три года определены для сумм свыше 100 миллионов рублей.

Для предоставления рассрочки после получения уведомления об оплате изменения ВРИ собственнику нужно в 30-дневный срок направить в Минмособлимущество заявление на получение рассрочки по оплате. Министерство в течение 45 дней принимает решение о возможности предоставления рассрочки либо отказе в ее предоставлении.

Отказать Минмособлимущество может только, если есть: несоответствие заявления установленной форме; запрос на рассрочку подается в отношении суммы менее 300 тысяч рублей; рассрочка запрашивается на срок, не соответствующий срокам ее предоставления с учетом размера платы за изменение ВРИ; рассрочка запрашивается на срок, превышающий срок разрешения на строительство (при наличии разрешения на строительство).

После подписания соглашения Минмособлимуществом в течение пяти рабочих дней информация о подписанных соглашениях направляется в Минстрой и министерство экономики и финансов Московской области. В случае если в 30-дневный срок после получения уведомлений об оплате услуги в адрес Минмособлимущества не поступает ни оплаты, ни заявления на получение рассрочки, Минмособлимущество отменяет решение об изменении ВРИ земельного участка, возвращает ВРИ к исходному либо обращается в суд для принудительного взыскания долга.

«Заявление собственника на рассрочку и соглашение о предоставлении рассрочки по плате за изменение ВРИ оформляются по форме, предусмотренной принятым правительством Московской области порядком предоставления рассрочки», - заключается в материале.