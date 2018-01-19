РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. Жители городского округа Люберцы будут приглашать участковых на советы домов, сообщил начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Ретюнский.

В пятницу начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Ретюнский отчитался перед населением в культурно-просветительском центре.

«Было бы хорошо, если бы жители во время проведения советов домов приглашали на них своих участковых. Просто необходимо ему позвонить и позвать», – сказал Ретюнский.

Он подчеркнул, что это поможет жителям познакомиться с участковым, а участковым узнать проблемы жителей.

«Вообще мы хотим, чтобы между жителями и участковыми наладилась связь, которая поможет более оперативно выявлять преступления», – добавил Ретюнский.