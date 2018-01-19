РИАМО - 19 янв. Четыре отделения «Почты России» и два клиентских центра «Почта Банка» в подмосковной Ивантеевке допустили административное нарушение, заменив вывески без согласования с местными властями, сообщила глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«На улицах Дзержинского, Победы, Хлебозаводской и Толмачева организации обновили свои вывески, заменив старые выцветшие панно на новые световые короба и панель-кронштейны. При этом данные юридические лица не согласовывали с органами местного самоуправления размещение информационных средств на фасадах зданий, и поэтому в отношении ФГУП «Почта России» и ПАО «Почта Банк» возбуждены административные дела», - сказала Витушева.

Она добавила, что вместе с протоколами об административном правонарушении данные организации получили предписания об устранении замечаний в указанные сроки. Исполнение предписаний находится на контроле местного территориального отдела Госадмтехнадзора.