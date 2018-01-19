РИАМО - 19 янв. В Москве в 2017 году выдали более 2,3 тысячи разрешений на строительство жилья, что на треть больше, чем годом ранее, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в социальной сети «ВКонтакте».

«В прошлом году инвесторы получили 2305 разрешений на строительство жилья, офисов, детсадов, школ и поликлиник. Это на треть больше, чем в 2016-м», - сказал Собянин.

Он отметил, что активнее всего развиваются ТиНАО и территории бывших промзон.

Ранее пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства сообщала, что по данным на 15 января в едином банке проектов Москвы представлено порядка 180 проектов для строительства 5 миллионов квадратных метров недвижимости, за прошлый год база банка пополнилась 74 инвестиционными проектами.