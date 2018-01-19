РИАМО – 19 янв. Главой Промсвязьбанка станет руководитель Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков, сообщила глава пресс-службы РЭЦ Ксения Большакова в Facebook.

«Действительно, я получил предложение возглавить Промсвязьбанк и ответил согласием. Уже принимаю участие в активной работе, проводимой правительством России и Центральным банком России, по подготовке нормативной базы для передачи в установленные сроки средств государственного оборонного заказа в Промсвязьбанк и создания условий для финансово-кредитной поддержки банком предприятий ОПК», — приводятся в сообщении Большаковой слова Фрадкова.

Фрадков отметил, что Промсвязьбанк обладает всеми компетенциями и финансовыми возможностями для реализации этой задачи. У банка развитая региональная сеть и хороший опыт работы с промышленностью, в том числе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

При ориентации на гособоронзаказ банк продолжит активно работать в традиционном для него корпоративном и розничном сегментах, подчеркнул Фрадков.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для проведения операций по гособоронзаказу.