РИАМО - 19 янв. Прокуратура подмосковного Можайска проверила соблюдение законодательства о защите прав предпринимателей органами местного самоуправления, в итоге главу города привлекли к административной ответственности в виде предупреждения, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Было установлено, что глава городского поселения Можайск не обеспечил внесение в единый реестр проверок информацию о проведении проверочных мероприятий в отношении трех организаций.

«В связи с этим прокуратура возбудила в отношении главы городского поселения Можайск дело об административном правонарушении. <…> Рассмотрев административный материал, мировой судья 123 судебного участка Можайского судебного района привлек виновное лицо к административной ответственности в виде предупреждения», - говорится в сообщении.

Кроме того, главе городского поселения прокуратура внесла представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.