РИАМО - 19 янв. Чеховская городская прокуратура попросила суд заблокировать интернет-сайты с видеоиграми о жестоком обращении с животными, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Чеховская городская прокуратура на постоянной основе осуществляет мониторинг сети интернет с целью обеспечения соблюдения федерального законодательства. В ходе данной работы прокуратура выявила два интернет-сайта с видеоиграми о жестоком обращении с животными.

«В связи с этим Чеховская городская прокуратура обратилась в суд с заявлениями о признании информации, размещенной на данных интернет-сайтах, запрещенной к распространению. Решениями Чеховского городского суда исковые требования прокуратуры удовлетворены», - говорится в сообщении.

После вступления судебных решений в законную силу они будут направлены в Роскомнадзор.