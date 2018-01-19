РИАМО - 19 янв. На федеральной трассе М-10 в Солнечногорском районе выявили 10 фактов несанкционированной продажи незамерзайки, предприниматели-нарушители привлечены к административной ответственности, сообщила в пятницу начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Госадмтехнадзор в рамках надзорного мероприятия «Незамерзайка» провел рейд, направленный на пресечение несанкционированной торговли незамерзающей жидкостью в сельских поселениях Пешковское, Луневское и городском поселении Поварово Солнечногорского района.

«В результате проверки было выявлено 10 фактов несанкционированной продажи стеклоомыавателей. Нестационарные объекты, приспособленные для размещения незамерзающей жидкости, были установлены на прилегающей территории к магазинам розничной торговли, кафе, а также на федеральной трассе М-10 «Россия», - сказала Витушева.

Она добавила, что сотрудники территориального отдела Госадмтехнадзора установили факт отсутствия документов на продажу стеклоомывающей жидкости. Предприниматели-нарушители привлечены к административной ответственности.

Предостерегая желающих приобрести дешевый стеклоочиститель-подделку, глава ведомства пояснила, что нелегальная незамерзайка оказывает опасное воздействие на организм человека, так как в ее состав входит технический спирт метанол. Вдохнув пары химиката, человек может получить отравление, иногда даже доводящее до потери сознания.