РИАМО - 19 янв. В столичных библиотеках заменили устаревшие модели компьютеров на 1,7 тысячи новых моделей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Московской дирекции по развитию культурных центров.

«В конце 2017 года в московских библиотеках обновили 1700 компьютеров. Ранее библиотекари работали на устаревших моделях компьютеров, и это тормозило процесс работы. Сейчас ситуация кардинально меняется: теперь библиотекари получили новые компьютеры с современным информационным обеспечением», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в текущем году Московская дирекция по развитию культурных центров продолжит совместно со столичным департаментом информационных технологий заниматься обновление компьютерного парка.

«Ведется работа по проекту внедрения единой автоматизированной библиотечной системы. Благодаря этой системе в библиотеках появится единый читательский билет, электронный каталог и межбиблиотечный абонемент. Уже сейчас в каждой читальне можно посмотреть перечень книг, которые числятся во всех библиотеках московской сети», - отметил собеседник агентства.

Все эти изменения облегчат читателям доступ к книгам и сделают библиотеки центром культурного притяжения москвичей.