РИАМО - 19 янв. Москвичи начали собираться на Тверском бульваре в центре города на шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Участники шествия пройдут по Тверскому, Никитскому, Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка.

Цель акции - почтить память погибших, а также обратить внимание на недопустимость распространения в обществе ксенофобских настроений и нетерпимости к любым группам граждан.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были убиты неонацистами 19 января 2009 года в центре столицы. Одного из лидеров группировки, причастной к этому убийству, приговорили к пожизненному заключению.