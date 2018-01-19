РИАМО - 19 янв. Московские власти отказали согласовать митинг оппозиции 28 января на проспекте Академика Сахарова и предложили провести мероприятие в Марьине или Люблине, сообщил глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин.

«Депутаты Красносельского района обратились в мэрию с заявкой о проведении митинга 28 января на проспекте Академика Сахарова. Проспект находится на территории Красносельского района, и заявка подписана главой районного муниципалитета, его замом и еще одним местным депутатом. Но нет — отказ. Только что позвонили из мэрии и предложили нам митинг либо в Марьине, либо в Люблине», - написал Яшин на своей странице «ВКонтакте».

Ранее власти Москвы получили заявку от сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении шествия и митинга 28 января. Согласно заявлению, шествие планировалось провести от площади Тверской Заставы по проезжей части улиц 1-я Тверская Ямская и Охотный Ряд. Митинг планировали провести по адресу: улица Охотный ряд, дом 2.

Мэрия предложила заявителям три возможных варианта: провести только митинг в парке «Сокольники», провести митинг и шествие в районе Люблино, либо провести шествие по улице Маршала Бирюзова до станции метро «Щукинская» и митинг на улице Маршала Василевского.