РИАМО – 19 янв. Одним из сопредседателей штаба общественной поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина в Москве стал режиссер Карен Шахназаров, сообщает Газета.ru.

«Одним из сопредседателей (штаба в Москве – ред.) является председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров», — сказала сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

В числе сопредседателей московского штаба — главврач клинической больницы №71 Александр Мясников и представитель Фонда защиты детства Наталья Карпович.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией страны глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.