РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 янв. Хоккейный турнир «Золотая шайба» пройдет в субботу на зимнем фестивале «Выходи гулять» в подмосковных Люберцах.

Спорткомитет городского округа Люберцы приглашает всех жителей принять участие в хоккейном турнире «Золотая шайба», который пройдет на дворовой площадке в рамках зимнего фестиваля «Выходи гулять» по адресу: Октябрьский проспект, дом №8, корпус 3.

Турнир начнется в 18:30. Победителей наградят медалями и грамотами. Зарегистрировать команду на участие и получить подробную информацию можно по телефонам: 8(925)892-56-89, 8(917)552-99-03.

Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в рамках федерального проекта в конце декабря 2017 года. В рамках фестиваля проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния. Часть мероприятий будет посвящена празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Всего проведут более 130 массовых мероприятий. Завершится фестиваль в марте.