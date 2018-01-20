РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Единый день отчета участковых уполномоченных МУ МВД России «Люберецкое» перед жителями подмосковных Люберец, Котельников и Дзержинского состоится в субботу, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Двадцатого января в 11:00 состоится единый день отчета участковых уполномоченных полиции МУ МВД России «Люберецкое» перед жителями. Отчеты пройдут в восьми учреждениях, расположенных на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» – в Люберцах, Котельниках и Дзержинском», - говорится в сообщении.

Полицейские расскажут об обстановке на вверенных участках, итогах профилактических мероприятий, проведенных в 2017 году. Также они проинформируют о результатах участия самих жителей, общественных организаций и объединений в охране общественного порядка.

Участковые уполномоченные 1 Отдела полиции проведут отчет перед населением в Люберецком городском Дворце культуры, расположенном по адресу: Октябрьский проспект, дом №200. Участковые 2 Отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» отчитаются перед населением в Люберецком городском жилищном тресте (ЛГЖТ), расположенном по адресу: Октябрьский проспект, дом №123.

Участковые уполномоченные Ухтомского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» проведут отчет перед населением в школе №13, расположенной по адресу: улица Урицкого, дом №10. Участковые Томилинского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» проведут отчет перед населением в школе №14, расположенной по адресу: поселение Томилино Люберец, улица Гоголя, дом №2 и в поселении Октябрьский по адресу: улица Текстильщиков, дом №4, «Досуговый центр».

Участковые уполномоченные Малаховского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» отчитаются перед населением в КДЦ «Союз», расположенном по адресу: поселение Малаховка, улица Шоссейная, дом №2. Участковые уполномоченные Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» проведут отчет перед населением в ДК «Надежда», расположенном по адресу: Котельники, микрорайон Ковровый, дом №12.

Участковые уполномоченные Дзержинского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» проведут отчет перед населением в Молодежном центре «Лидер», расположенном по адресу: Дзержинский, улица Лермонтова, дом №42.