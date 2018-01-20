РИАМО - 20 янв. В центре столицы на улице 2-я Брестская, в районах пересечения улиц Юлиуса Фучика и Васильевской со 2-й Брестской и на улице Гашека в период с субботы будет ограничен доступ к платным парковкам из-за работ по реконструкции инженерных сетей, сообщается на сайте московского паркинга.

С 20 января в Центральном административном округе столицы в связи с реконструкцией инженерных сетей будут перекрыты участки ряда улиц. Движение ограничат на 2-й Брестской от дома 37, строения 1, до дома 21/27, строения 2, и в районах пересечения улиц Юлиуса Фучика и Васильевской со 2-й Брестской. Ограничения будут действовать по 20 февраля, затем с 25 марта по 1 июня круглосуточно. Кроме того, с 10 по 20 февраля на участке от дома 2, строения 1, до дома 9, строения 1, по улице Гашека дорожное движение также будет ограничено.

«ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» предупреждает автомобилистов, что из-за перекрытий доступ к платным парковкам, действующим на этих улицах, также будет ограничен. Всего на четырех улицах расположены 92 парковочных места, а также 12 мест для инвалидов», — говорится в сообщении.

Водителей призвали учитывать эти изменения при планировании маршрута и парковаться только в разрешенных местах.