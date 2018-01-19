РИАМО - 19 янв. За неделю по предписаниям административно-технических инспекторов в 10 подмосковных домах, где живут инвалиды, очистили от снега и льда пандусы, сообщила глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«Проводя проверки, наши специалисты не только следят за уборкой от снега дорог, тротуаров и нежилых зданий, но и проверяют, чтобы от снега очищались пандусы и подъемы для лиц с ограниченными возможностями. На минувшей неделе по предписаниям службы в 10 многоквартирных домах, среди жильцов которых есть инвалиды-колясочники, очищено от льда и навалов снега 15 специальных съездов-пандусов», - сказала Витушева.

Она подчеркнула, что с началом сезона зимней уборки инспекторы территориальных отделов ведомства в приоритетном порядке проверяют территории социально значимых объектов, а также территории, связанные с посещениями лиц с ограниченными возможностями.