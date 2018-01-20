РИАМО - 20 янв. Московская областная акция «Российское кино – селу», которая проводится уже в течение 12 лет, в субботу откроет новый сезон, сельчан ждут бесплатные кинопоказы, творческие встречи с кинематографистами и концерты с участием известных актеров, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Акция проходит в течение всего года и включает в себя не только бесплатные кинопоказы, но и творческие встречи с известными кинематографистами страны и концертные программы с участием известных актеров.

«20 января состоится торжественное открытие московской областной акции «Российское кино – селу». Мероприятия акции проводятся министерством культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино» уже на протяжении 12 лет. Площадкой открытия станет сельский дом культуры «Квашенки» – филиал МБУК «Кошелевский сельский центральный дом культуры» в Талдомском муниципальном районе», - отмечается в сообщении.

В рамках открытия акции 2018 года для жителей села Квашенки выступят заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, заслуженные артисты России Оксана Сташенко и Эвклид Кюрдзидис, российский актер, певец и композитор Эд Шульжевский, актер Максим Колосов.

Впервые в концертной программе акции примут участие заслуженная артистка России, народная артистка Молдовы Светлана Тома и советский и российский актер театра и кино Анатолий Журавлев.

«В 2017 году состоялось 460 мероприятий и кинопоказов акции, из них 299 – для детской и семейной аудитории. Общее количество зрителей составило 62 тысячи человек, из них более 27 тысяч детей и подростков. Мероприятиями акции «Российское кино – селу» в 2017 году было охвачено 41 муниципальное образование Московской области», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.