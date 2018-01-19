РИАМО – 19 янв. Полиция задержала Гюлю Коган, бывшего руководителя компании «Авто Селл», которая ранее была рекламным партнером Московского метрополитена, сообщает в пятницу ТАСС.

«Коган была задержана в ходе допроса в минувшую среду», - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, с чем связано задержание.

В свою очередь источник в транспортном комплексе столицы сообщил ТАСС, что Коган задержана в связи с тем, что ООО «Авто Селл» задолжало Московскому метрополитену более 1 миллиарда рублей.

По условиям контракта, заключенного в 2011 году, компания должна была заплатить метро 14 миллиардов рублей в течение пяти лет, но руководство подземки неоднократно утверждало, что компания регулярно недоплачивала обещанные суммы.

По состоянию на середину 2015 года, долг «Авто Селл» перед метрополитеном оценивался более чем в 1 миллиард рублей. Контракт с подрядчиком был расторгнут досрочно в одностороннем порядке в июле 2015 года. В конце 2017 года Московский метрополитен расторг договор с подрядчиком рекламы ООО «Трейд Компани» по аналогичной причине - не была предоставлена банковская гарантия.