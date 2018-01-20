РИАМО - 20 янв. Торжественная церемония приведения к военной присяге состоится в Ногинском спасательном центре МЧС России в субботу, в мероприятии примут участие 130 военнослужащих срочной службы, сообщается на сайте МЧС России.

В торжественной церемонии примут участие руководство МЧС России, председатель Центрального совета ветеранов Дмитрий Михайлик, представители администрации Ногинского района и Русской православной церкви.

«20 января 2018 года в Ногинском спасательном центре МЧС России состоятся праздничные мероприятия, посвященные приведению к военной присяге молодого пополнения. На верность Родине присягнут более 130 военнослужащих срочной службы», - говорится в сообщении.

Во время мероприятия пройдут показательные выступления по отработке аварийно-спасательных, кинологических и минно-разыскных технологий, состоится плац-концерт военного оркестра.