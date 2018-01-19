РИАМО - 19 янв. В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в столице с 23 по 30 января состоятся три лекции цикла «Зимний авангард», слушатели узнают о различных гранях творчества художников Василия Кандинского и Владимира Татлина, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

«Образовательная программа «Знание. ВДНХ» продолжает цикл «Зимний авангард». С 23 по 30 января 2018 года в павильоне «Рабочий и колхозница» пройдут три лекции, посвященные одному из самых противоречивых направлений модернистского искусства. Мероприятия проведут специалисты по искусству и литературе русского, немецкого и итальянского авангарда, которые раскроют тему через призму музыки, живописи и архитектуры», - отмечается в сообщении.

Так, 23 января в 19:00 в лектории павильона «Рабочий и колхозница» Александр Кремер проведет лекцию «Василий Кандинский — композитор цвета и формы». Работы Кандинского резонируют с универсальными человеческими ценностями, не признающими ни границ государств, ни рамок жанров искусства. При этом в каждой его работе за абстракцией стоит конкретная идея или впечатление. В своей лекции Кремер обозначит основные направления творческих поисков великого художника.

Константин Дудаков-Кашуро 26 января в 19:00 прочтет лекцию «Звуковые измерения художественного авангарда в России и Европе: 1910-1950-е». В лекции будут рассмотрены различные музыкальные концепции и звуковые практики, которые осуществляли представители художественного авангарда в России и Европе.

30 января в 19:00 Кремер расскажет об одном из самых разносторонних художников русского авангарда Владимире Татлине. В центре лекции «Владимир Татлин — конструктор пространств и вещей» — жизнь и творчество художника, история создания знаменитой циклопической башни Татлина и других его работ, которые до сих пор остаются одним из эталонов соединения конструкторской мысли с динамичной пластикой в архитектуре ХХ века.

Лекции бесплатные, предварительная регистрация не требуется.