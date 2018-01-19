РИАМО - 19 янв. Минтруд России опроверг информацию о том, что в Госдуму внесен законопроект о выплатах гражданам до 1 миллиона рублей за переезд на работу на Дальний Восток, сообщает в пятницу Газета.ru.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что россиянам намерены выплачивать 1 миллион рублей за переезд на Дальний Восток.

«В некоторых СМИ появились сообщения со ссылкой на Минвостокразвития России о том, что законопроект, предусматривающий выплату до 1 миллиона рублей россиянам, переезжающим работать на Дальний Восток по программе трудовой мобильности, внесен на рассмотрение в Госдуму России. Это не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

В ведомстве пояснили, что министерство вынесло на обсуждение проект постановления правительства, которым предлагается увеличить размер финансовой поддержки работодателей, которые участвуют в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов, до 1 миллиона рублей.

«Работодателям предоставляется 225 тысяч рублей на одного привлеченного из другого региона работника. Эти средства могут быть направлены на переезд, обустройство на новом месте, оплату жилья и другие аналогичные меры, которые определяются соглашением с каждым конкретным работодателем, участвующим в программе. По мнению Минтруда России, предлагаемое повышение размера финансовой поддержки до 1 миллиона рублей позволит существенно увеличить численность работников, привлекаемых в рамках региональных программ на территорию Дальневосточного федерального округа, создаст условия для привлечения трудоспособного населения в трудонедостаточные территории», — отмечается в сообщении.

Одновременно в Госдуме готовится к рассмотрению проект закона, предусматривающий совершенствование механизма мобильности трудовых ресурсов. Предлагается создать условия для увеличения численности работодателей, предоставив возможность участия не только компаниям, реализующим инвестиционные проекты, но и тем компаниям, кто реализует различные проекты развития.

«Это позволит привлекать работников не только на новый проект, но и на развитие действующего производства, если невозможно заместить вакансию за счет привлечения местных трудовых ресурсов», — отметили в ведомстве.